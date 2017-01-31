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Гороскоп от Бригады У

  • Овен – (21.03 – 20.04)

    Овны, вы любите спорить и звезды не против! Отстаивайте свою точку зрения!

  • Телец – (21.04 – 20.05)

    Тельцы, остерегайтесь неожиданных помех в расписании. Ваши планы достойны претворения в жизнь!

  • Близнецы – (21.05 – 21.06)

    Близнецы, дела подождут! Звезды предлагают вам с головой уйти в личную жизнь!

  • Рак – (22.06 – 22.07)

    Раки, ваш понедельник – не время для масштабных побед! Ставьте себе задачи поскромнее!

  • Лев – (23.07 – 23.08)

    Львы, примите миролюбивый вид и не тратьте свою энергию на конфликты!

  • Дева – (24.08 – 23.09)

    Девы, вспомните о хороших манерах! Сегодня улыбка – уже половина успеха!

  • Весы – (24.09 – 23.10)

    Весы, хороший день, чтобы ненадолго пропасть из зоны доступа и, наконец, заняться собой!

  • Скорпион – (24.10 – 22.11)

    Скорпионы, девиз «всё и сразу» не создан для этого дня! Сделайте что-то одно, но как следует!

  • Стрелец – (23.11 – 21.12)

    Стрельцы, сегодня все играют по вашим правилам. Не надо стесняться – надо пользоваться!

  • Козерог – (22.12 – 20.01)

    Козероги, проведите день с любимыми людьми, и у вас просто не найдется повода назвать его неудачным!

  • Водолей – (21.01 – 19.02)

    Водолеи, сегодня вам сложно усидеть на одном месте. Попросите начальника или друзей придумать вам занятие!

  • Рыбы – (20.02 – 20.03)

    Рыбы, событий дня волшебным образом складываются в вашу пользу. Не спугните удачу – плывите по течению!

  • Овен
  • Телец
  • Близнецы
  • Рак
  • Лев
  • Дева
  • Весы
  • Скорпион
  • Стрелец
  • Козерог
  • Водолей
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