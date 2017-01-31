Овен – (21.03 – 20.04) Овны, долой безделье! Примите решительные меры по борьбе с лишним временем!

Телец – (21.04 – 20.05) Тельцы, когда, если не в выходные, ходить в гости или приглашать к себе?

Близнецы – (21.05 – 21.06) Близнецы, место под солнцем свободно! Принимайте удобное положение и ловите бонусы судьбы!

Рак – (22.06 – 22.07) Раки, сегодня не все будет получаться с первого раза. Но со второго – обязательно!

Лев – (23.07 – 23.08) Львы, не спешите расстраиваться, если ваши планы идут насмарку! Новые вас приятно удивят!

Дева – (24.08 – 23.09) Девы, прислушайтесь к интуиции, особенно если она настоятельно рекомендует наконец-то отдохнуть!

Весы – (24.09 – 23.10) Весы, одиночество вам не грозит. Не ищите компанию, сегодня она сама вас найдет!

Скорпион – (24.10 – 22.11) Скорпионы, звезды за живое общение! Попробуйте отказаться от переписок и телефонных разговоров!

Стрелец – (23.11 – 21.12) Стрельцы, займитесь расширением круга знакомств. Сегодня вы – сама общительность!

Козерог – (22.12 – 20.01) Козероги, ваши близкие соскучились! Порадуйте их своим присутствием и проявлением заботы!

Водолей – (21.01 – 19.02) Водолеи, вам показаны приключения и авантюры! Включите режим экспромта!