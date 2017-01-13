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Гороскоп от Бригады У

  • Овен – (21.03 – 20.04)

    Овны, ни дня без общения! Убедитесь, что освободили в своем расписании окошко для встречи с друзьями!

  • Телец – (21.04 – 20.05)

    Тельцы, планеты способствуют проявлению так нелюбимой вами инициативы. Результат будет того стоить!

  • Близнецы – (21.05 – 21.06)

    Близнецы, направьте повышенную активность в рабочее русло. Именно там у вас все шансы на парочку побед!

  • Рак – (22.06 – 22.07)

    Раки, сегодня ваша сила в вашей слабости. Не стесняйтесь принять помощь со стороны!

  • Лев – (23.07 – 23.08)

    Львы, позвольте себе немного нерасторопности! Мало успеете, но почти наверняка избежите ошибок!

  • Дева – (24.08 – 23.09)

    Девы, прежде, чем с головой окунаться в новую затею, звезды советуют тщательно изучить подводные камни!

  • Весы – (24.09 – 23.10)

    Весы, нет унынию! Мелкие проблемы и заботы – еще не повод списывать этот день со счетов!

  • Скорпион – (24.10 – 22.11)

    Скорпионы, отставить командный тон! Сегодня вам полезно слушать и не перебивать!

  • Стрелец – (23.11 – 21.12)

    Стрельцы, отложите сложные схемы и планы в сторону. Сегодня ваш девиз: «чем проще, тем лучше!»

  • Козерог – (22.12 – 20.01)

    Козероги, ваш четверг похож на американские горки. Быстро, бесконтрольно и дух захватывает!

  • Водолей – (21.01 – 19.02)

    Водолеи, не отталкивайте перемены! Неожиданные события иногда оборачиваются в волшебные перспективы!

  • Рыбы – (20.02 – 20.03)

    Рыбы, сегодня первая мысль – лучшая мысль. Пользуйтесь тактикой «с места в карьер»!

  • Овен
  • Телец
  • Близнецы
  • Рак
  • Лев
  • Дева
  • Весы
  • Скорпион
  • Стрелец
  • Козерог
  • Водолей
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