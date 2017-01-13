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Гороскоп от Бригады У

  • Овен – (21.03 – 20.04)

    Овны, сегодня вы легки на подъем. Звезды рекомендую вам вспомнить, где лежит ваш загранник!

  • Телец – (21.04 – 20.05)

    Тельцы, настроение дает сбои? Звезды уверены, что ваши друзья способны стабилизировать обстановку!

  • Близнецы – (21.05 – 21.06)

    Близнецы, не разменивайте свой запас везения по пустякам! Сегодня вы способны на парочку подвигов!

  • Рак – (22.06 – 22.07)

    Раки, на работе и в делах – ваш звездный час! Смело озвучивайте свои идеи. Все они претендуют на гениальность!

  • Лев – (23.07 – 23.08)

    Львы, далеко ходить не надо! Сегодня источник вашего вдохновения – вы сами!

  • Дева – (24.08 – 23.09)

    Девы, следуйте зову своего сердца, особенно если оно зовет вас на свидание с кем-то симпатичным!

  • Весы – (24.09 – 23.10)

    Весы, отложите сверхзадачи на другой день. Достаточно того, что сегодня понедельник!

  • Скорпион – (24.10 – 22.11)

    Скорпионы, не всё складывается так, как вам хочется? Обзаведитесь парочкой союзников!

  • Стрелец – (23.11 – 21.12)

    Стрельцы, забудьте об одиночестве. Необходимый запас энергии вы получите только находясь в центре внимания!

  • Козерог – (22.12 – 20.01)

    Козероги, день будет горяч на эмоции. Постарайтесь не вспыхивать по пустякам!

  • Водолей – (21.01 – 19.02)

    Водолеи, пора приступить к тому, что уже давно лежит в дальнем ящике и расправиться с этим!

  • Рыбы – (20.02 – 20.03)

    Рыбы, героем этого понедельника станет тот, кто наименее ленив! Звезды надеются, что намек понятен!

  • Овен
  • Телец
  • Близнецы
  • Рак
  • Лев
  • Дева
  • Весы
  • Скорпион
  • Стрелец
  • Козерог
  • Водолей
  • Рыбы

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