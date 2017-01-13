Новости
ЕвроХит Топ 40
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1Rag'n'Bone Man Human
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3Feder feat. Alex Aiono Lordly
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4Charlie Puth & Selena Gomes We Don't Talk Anymore
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5Nathan Goshen Thinking About It (Let It go) (KVR Remix)
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проигратьГруппа Градусы – Градус 100 @ Европа Плюс...20 декабря 2016, в 12:00
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проигратьLP - Lost On You @ Европа Плюс Акустика12 декабря 2016, в 12:00
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проигратьНа Европе Плюс — #СнегоХит!9 декабря 2016, в 12:00
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проиграть«Пассажир» Крис Пратт на Европе Плюс!5 декабря 2016, в 12:00
Гороскоп от Бригады У
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Овен – (21.03 – 20.04)
Овны, ни дня без общения! Убедитесь, что освободили в своем расписании окошко для встречи с друзьями!
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Телец – (21.04 – 20.05)
Тельцы, планеты способствуют проявлению так нелюбимой вами инициативы. Результат будет того стоить!
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Близнецы – (21.05 – 21.06)
Близнецы, направьте повышенную активность в рабочее русло. Именно там у вас все шансы на парочку побед!
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Рак – (22.06 – 22.07)
Раки, сегодня ваша сила в вашей слабости. Не стесняйтесь принять помощь со стороны!
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Лев – (23.07 – 23.08)
Львы, позвольте себе немного нерасторопности! Мало успеете, но почти наверняка избежите ошибок!
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Дева – (24.08 – 23.09)
Девы, прежде, чем с головой окунаться в новую затею, звезды советуют тщательно изучить подводные камни!
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Весы – (24.09 – 23.10)
Весы, нет унынию! Мелкие проблемы и заботы – еще не повод списывать этот день со счетов!
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Скорпион – (24.10 – 22.11)
Скорпионы, отставить командный тон! Сегодня вам полезно слушать и не перебивать!
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Стрелец – (23.11 – 21.12)
Стрельцы, отложите сложные схемы и планы в сторону. Сегодня ваш девиз: «чем проще, тем лучше!»
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Козерог – (22.12 – 20.01)
Козероги, ваш четверг похож на американские горки. Быстро, бесконтрольно и дух захватывает!
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Водолей – (21.01 – 19.02)
Водолеи, не отталкивайте перемены! Неожиданные события иногда оборачиваются в волшебные перспективы!
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Рыбы – (20.02 – 20.03)
Рыбы, сегодня первая мысль – лучшая мысль. Пользуйтесь тактикой «с места в карьер»!